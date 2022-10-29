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1 час назад

Режиссер Никита Михалков назвал ненавистных ему артистов

Слово и Дело

Кинорежиссер Никита Михалков в своей авторской передаче «Бесогон» часто обсуждает насущные вопросы, а также высказывается против ненавистных ему артистов.

Никита Михалков назвал ненавистных ему артистов
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В данный список, например, вошел признанный иноагентом в России рэпер Моргенштерн . Он вызвал негодование у режиссера из-за своего скандального высказывания по поводу празднования Дня Победы.

Недавно Михалков успел задеть тиктокера Даню Милохина. По его мнению, молодой артист схож с овощем из-за отсутствия какой-либо эрудиции.

Также мимо зоркого глаза кинорежиссера не могло пройти выступление эстрадного певца Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце, а точнее его образ, дополненный поваленным крестом.

- физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,Никита Михалков,
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