Никита Михалков назвал ненавистных ему артистов

Кинорежиссер Никита Михалков в своей авторской передаче «Бесогон» часто обсуждает насущные вопросы, а также высказывается против ненавистных ему артистов.

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В данный список, например, вошел признанный иноагентом в России рэпер Моргенштерн . Он вызвал негодование у режиссера из-за своего скандального высказывания по поводу празднования Дня Победы.

Недавно Михалков успел задеть тиктокера Даню Милохина. По его мнению, молодой артист схож с овощем из-за отсутствия какой-либо эрудиции.

Также мимо зоркого глаза кинорежиссера не могло пройти выступление эстрадного певца Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце, а точнее его образ, дополненный поваленным крестом.