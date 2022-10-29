Дженнифер Энистон может отсудить 100 миллионов долларов у Брэда Питта

В свое время голливудский актер Брэд Питт подал иск против бывшей супруги Анджелины Джоли за продажу своей доли в их общем бизнесе – винодельне во Франции.

Фото: Inc-News Inc-News

Теперь Питт сам может стать ответчиком в похожей истории после того, как решил избавиться от продюсерской компании Plan B.

В 2001 году артист создавал ее совместно с тогдашней женой Дженнифер Энистон, которая потом от дел отошла, но, тем не менее, осталась в очереди первой, кому Питт должен был предложить выкупить компанию.

Судя по всему, этого не произошло, потому что, Энистон уже выдала комментарий на тему того, что ее бывший супруг не имел права выставлять на продажу их совместное детище, не посоветовавшись с ней.

Юристы тоже согласны с тем, что актер нарушил закон и теперь может оказаться должен бывшей супруге не менее ста миллионов долларов.