64-летняя Мадонна снялась топлес

Американская поп-исполнительница Мадонна снялась топлес. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

64-летняя Мадонна выложила в личном блоге несколько фотографий, на которых предстала топлес. Певица позировала, подняв обе руки, из одежды на ней были корсет и колготки в сетку. Единственное, что прикрывало ее грудь, — это волосы и эмодзи.

Мадонна регулярно делится с подписчиками аналогичными кадрами и не стесняется рассуждать на откровенные темы. Недавно, в частности, она назвала занятие сексом своим «guilty pleasure» («стыдное» удовольствие — прим. «Газеты.Ru»).