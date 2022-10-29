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1 час назад

64-летняя Мадонна снялась топлес

Газета.Ruиещё 2

Американская поп-исполнительница Мадонна снялась топлес. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

64-летняя Мадонна снялась топлес
Фото: Газета.RuГазета.Ru

64-летняя Мадонна выложила в личном блоге несколько фотографий, на которых предстала топлес. Певица позировала, подняв обе руки, из одежды на ней были корсет и колготки в сетку. Единственное, что прикрывало ее грудь, — это волосы и эмодзи.

Мадонна регулярно делится с подписчиками аналогичными кадрами и не стесняется рассуждать на откровенные темы. Недавно, в частности, она назвала занятие сексом своим «guilty pleasure» («стыдное» удовольствие — прим. «Газеты.Ru»).

В настоящее время Мадонна состоит в любовных отношениях с манекенщиком Эндрю Дарнеллом, который младше нее на 41 год. Впервые об их романе стало известно в августе, спустя четыре месяца после расставания певицы с 27-летним Ахламаликом Уильямсом, с которым она встречалась на протяжении трех лет.

Шоу-бизнес,Мадонна,
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