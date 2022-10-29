Телеведущая Коваль восстановила себе девственность

Юлия Коваль никогда ничего не скрывала от своих подписчиков. А на днях девушка решилась на интимные откровения. Телеведущая призналась, что восстановила себе девственность.

Напомним, восемь лет назад Коваль стала мамой. По слова девушки, ей не нравилось, как выглядела ее вагина после родов. Тогда Коваль обратилась к хирургам, которые провели ей гименопластику. Специалисты хорошо поработали. Сейчас Юлии нравится зона бикини.

Отметим, что Коваль не стесняется говорить на откровенные темы. Недавно девушка даже выпустила свой марафон, где рассказывает девушкам, как получить оргазм. К слову, о личной жизни девушки сейчас известно мало. У нее на странице нет фотографий с молодым человеком. Несколько месяцев назад у нее был страстный поцелуй с Эльдаром Джараховым. Коваль даже сделала ему предложение. Правда, по словам девушки, у нее не было подарка, поэтому она решила подарить поцелуй.