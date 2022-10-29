В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
39 минут назад

Юля Коваль восстановила себе девственность: «Теперь у меня идеальная вагина»

Popcake.tv

Юлия Коваль никогда ничего не скрывала от своих подписчиков. А на днях девушка решилась на интимные откровения. Телеведущая призналась, что восстановила себе девственность.

Телеведущая Коваль восстановила себе девственность
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Напомним, восемь лет назад Коваль стала мамой. По слова девушки, ей не нравилось, как выглядела ее вагина после родов. Тогда Коваль обратилась к хирургам, которые провели ей гименопластику. Специалисты хорошо поработали. Сейчас Юлии нравится зона бикини.

«Сделала косметическую операцию для того, чтобы у меня была идеальная после родов вагина», — рассказала Юлия.

Отметим, что Коваль не стесняется говорить на откровенные темы. Недавно девушка даже выпустила свой марафон, где рассказывает девушкам, как получить оргазм. К слову, о личной жизни девушки сейчас известно мало. У нее на странице нет фотографий с молодым человеком. Несколько месяцев назад у нее был страстный поцелуй с Эльдаром Джараховым. Коваль даже сделала ему предложение. Правда, по словам девушки, у нее не было подарка, поэтому она решила подарить поцелуй.

«Хулиганство… Молодость!» – комментирует она свой безбашенный поступок.

Шоу-бизнес,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители