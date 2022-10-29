Директор МХАТА рассказал, где сейчас находится Доронина

Накануне в СМИ и социальных сетях появилась информация о том. что Татьяну Доронину против воли содержат в доме престарелых.
Генеральный директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман слухи эти опроверг, - пишет «Московский Комсомолец». Он сообщил, что 89-летняя Доронина перевезена из медучреждения в Барвихе, где, по его словам, за ней не осуществляли должный уход, в геронтологический Центр на Юго-Западе Москвы.
Этим вопросом занимались мэр столицы Сергей Собянин и министр труда и социальной защиты Евгений Стружак. Порекомендовал центр председатель СТД Александр Калягин.
По словам Кехмана, сейчас актриса прекрасно устроена.
«У Татьяны Васильевны есть все — медицина, массаж, спорт. Ее задача в том, чтобы 12 сентября 2023 года выйти на сцену МХАТа, где мы начнем праздновать 125-летие театра и ее 90-летие. Специально для нее я купил новую машину. Помощники с ней на связи», — рассказал он.
Актриса Людмила Поргина в беседе с mk.ru раскритиковала близких Татьяны Дорониной. «Предположим, что Татьяна Доронина уже не может адекватно оценить себя, свое состояние. Но близкие должны нести ответственность за нее. Это просто неприлично и очень грустно!» - высказалась Поргина.