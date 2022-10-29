Директор МХАТА рассказал, где сейчас находится Доронина

«У Татьяны Васильевны есть все — медицина, массаж, спорт. Ее задача в том, чтобы 12 сентября 2023 года выйти на сцену МХАТа, где мы начнем праздновать 125-летие театра и ее 90-летие. Специально для нее я купил новую машину. Помощники с ней на связи», — рассказал он.