В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
46 минут назад

Директор МХАТА рассказал, где сейчас находится Доронина

Ирина Лебедева

Накануне в СМИ и социальных сетях появилась информация о том. что Татьяну Доронину против воли содержат в доме престарелых.

Директор МХАТА рассказал, где сейчас находится Доронина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Генеральный директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман слухи эти опроверг, - пишет «Московский Комсомолец». Он сообщил, что 89-летняя Доронина перевезена из медучреждения в Барвихе, где, по его словам, за ней не осуществляли должный уход, в геронтологический Центр на Юго-Западе Москвы.

Этим вопросом занимались мэр столицы Сергей Собянин и министр труда и социальной защиты Евгений Стружак. Порекомендовал центр председатель СТД Александр Калягин.

По словам Кехмана, сейчас актриса прекрасно устроена.

«У Татьяны Васильевны есть все — медицина, массаж, спорт. Ее задача в том, чтобы 12 сентября 2023 года выйти на сцену МХАТа, где мы начнем праздновать 125-летие театра и ее 90-летие. Специально для нее я купил новую машину. Помощники с ней на связи», — рассказал он.

Актриса Людмила Поргина в беседе с mk.ru раскритиковала близких Татьяны Дорониной. «Предположим, что Татьяна Доронина уже не может адекватно оценить себя, свое состояние. Но близкие должны нести ответственность за нее. Это просто неприлично и очень грустно!» - высказалась Поргина.

Шоу-бизнес,Людмила Поргина,Александр Калягин,Владимир Кехман,Татьяна Доронина,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители