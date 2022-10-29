Звезду «Пацанок» увезли без сознания в реанимацию

Анна Тихая участвовала в 6 сезоне шоу «Пацанки». Дойти до финала девушка не смогла, она покинула проект одной из самых первых за свою чрезмерную агрессию. После проекта Анна не напоминала о себе, лишь летом девушка вышла на связь и попросила у поклонников денег.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Тихая рассказала, что у нее случился инсульт и ей нужны дорогостоящие препараты, на которые у нее нет денег. А сегодня Анна опубликовала ролик, где ее врачи «Скорой» забирают на каталках в больницу. В этот момент девушка была без сознания.

«Тут я ушла в свой мир. Со слов врача, когда я пришла в себя в реанимации, была вероятность отъехать 80%», — подписала она ролик.

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К счастью, врачам удалось спасти Тихую. После того, как ее перевели в обычную палату, Анна решила самостоятельно покинуть больницу. Девушка отметила, что она «не из тех, кто будет пролеживать кровать». Сейчас «пацанка» находится дома. Они считает, что принимать лекарства и лежать ей лучше в собственной квартире.