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1 час назад

Звезду «Пацанок» увезли без сознания в реанимацию

Popcake.tv

Анна Тихая участвовала в 6 сезоне шоу «Пацанки». Дойти до финала девушка не смогла, она покинула проект одной из самых первых за свою чрезмерную агрессию. После проекта Анна не напоминала о себе, лишь летом девушка вышла на связь и попросила у поклонников денег.

Звезду «Пацанок» увезли без сознания в реанимацию
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Тихая рассказала, что у нее случился инсульт и ей нужны дорогостоящие препараты, на которые у нее нет денег. А сегодня Анна опубликовала ролик, где ее врачи «Скорой» забирают на каталках в больницу. В этот момент девушка была без сознания.

«Тут я ушла в свой мир. Со слов врача, когда я пришла в себя в реанимации, была вероятность отъехать 80%», — подписала она ролик.

Скриншот

К счастью, врачам удалось спасти Тихую. После того, как ее перевели в обычную палату, Анна решила самостоятельно покинуть больницу. Девушка отметила, что она «не из тех, кто будет пролеживать кровать». Сейчас «пацанка» находится дома. Они считает, что принимать лекарства и лежать ей лучше в собственной квартире.

К слову, после инсульта Тихая совсем не берегла себя. Она продолжала пренебрежительно относится к своему здоровью. А ведь врачи ее предупредили, что у нее может случиться отек мозга!

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