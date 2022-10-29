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1 час назад

Гоген Солнцев поделился деталями пластической операции

Мослента

Деталями пластической операции со Starhit.ru поделился шоумен и блогер Гоген Солнцев. Он сообщил, что помимо липосакции увеличил ягодицы.

Гоген Солнцев поделился деталями пластической операции
Фото: МослентаМослента

«Все идеально прошло. Жалею ли я? Нет. Все висело. Стыдно даже перед бабками оголиться на пляже», — рассказал он.

Звезда телешоу отметил, что не планирует останавливаться на достигнутом результате и хочет скорректировать нос и скулы. Он признался, что стал зависим от пластической хирургии. Так, по его словам, он пытается заполнить «психологические дыры».

Ранее Солнцев поделился в соцсетях фотографиями после пластической операции. Он сообщил, что выложил эти фото в ответ на слухи об операции по смене пола.

Шоу-бизнес,Гоген Солнцев,
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