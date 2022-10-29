Петренко накопил огромный долг по алиментам

Екатерина Климова и Игорь Петренко развелись 8 лет назад. Актеры состояли в браке 10 лет, у них двое общих детей. После развода пара заключила нотариальное соглашение о выплате алиментов.

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Однако, как стало известно журналистам «Комсомольской Правды», по выплатам на детей Петренко накопил колоссальный долг.

Он обозначен на сайте судебных приставов. На 28 октября там числится задолженность Петренко по алиментам в размере 6 миллионов 242 тысяч 442 рублей. Что-то актер выплачивает – к примеру, в прошлом месяце долг уменьшился на 91 тысячу 813 рублей.

На 14 ноября запланировано судебное заседание по должнику – для начала Петренко перекроют выезд за рубеж.

Сам неплательщик комментировать ситуацию отказался, заявив журналистам, что, якобы ничего об этом не знает.

После развода с Климовой у Петренко родились еще трое детей. Соответственно, изменились его доходы, и актер имел право обратиться в суд за перерасчетом алиментов старшим наследникам. Но он этого не сделал.