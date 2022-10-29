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1 час назад

Петренко накопил огромный долг по алиментам

Ирина Лебедева

Екатерина Климова и Игорь Петренко развелись 8 лет назад. Актеры состояли в браке 10 лет, у них двое общих детей. После развода пара заключила нотариальное соглашение о выплате алиментов.

Петренко накопил огромный долг по алиментам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако, как стало известно журналистам «Комсомольской Правды», по выплатам на детей Петренко накопил колоссальный долг.

Он обозначен на сайте судебных приставов. На 28 октября там числится задолженность Петренко по алиментам в размере 6 миллионов 242 тысяч 442 рублей. Что-то актер выплачивает – к примеру, в прошлом месяце долг уменьшился на 91 тысячу 813 рублей.

На 14 ноября запланировано судебное заседание по должнику – для начала Петренко перекроют выезд за рубеж.

Сам неплательщик комментировать ситуацию отказался, заявив журналистам, что, якобы ничего об этом не знает.

После развода с Климовой у Петренко родились еще трое детей. Соответственно, изменились его доходы, и актер имел право обратиться в суд за перерасчетом алиментов старшим наследникам. Но он этого не сделал.

Ранее актер оставил супруге квартиру в Москве и своевременно платил алименты. Однако в последнее время выплаты приостановились.

Шоу-бизнес,Игорь Петренко,Екатерина Климова,
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