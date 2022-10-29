Дробыш раскрыл имя своей фаворитки среди артисток

Продюсер Виктор Дробыш назвал имя своей фаворитки среди звезд эстрады. Ею оказалась 29-летняя певица Гузель Хасанова.
По его мнению, все любители хорошей музыки обязательно должны оценить творчество молодой артистки. 28 октября на цифровых музыкальных площадках состоялась премьера нового сингла Хасановой «На память».
«Я не понимаю вас. Еще одна крутая песня от Гузель. Еще одно классное творение от этой красивой девчонки. Я не знаю, что вас держит от того, чтобы не сойти с ума, не броситься на ее концерты, не скачать, не купить билеты», — признался Дробыш корреспондентам Teleprogramma.pro.
В ноябре состоится большой сольный концерт Хасановой. Он пройдет в московском клубе IZI.