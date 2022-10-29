Дробыш раскрыл имя своей фаворитки среди артисток

«Я не понимаю вас. Еще одна крутая песня от Гузель. Еще одно классное творение от этой красивой девчонки. Я не знаю, что вас держит от того, чтобы не сойти с ума, не броситься на ее концерты, не скачать, не купить билеты», — признался Дробыш корреспондентам Teleprogramma.pro.