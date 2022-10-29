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24 минуты назад

Петренко впервые высказался о скандальном разводе с Екатериной Климовой

Вечерняя Москва

Известная российская актриса Екатерина Климова оказалась в эпицентре скандала. Знаменитость судится со своим вторым мужем и коллегой Игорем Петренко. У пары есть двое сыновей, которые учатся в одной из престижных школ. Обучение обходится в сумму более полутора миллионов рублей ежегодно.

Петренко впервые высказался о скандальном разводе с Климовой
Фото: ТАССТАСС

Артистка подала в суд на Петренко из-за неуплаты алиментов. Сообщается, что Климова недополучила от бывшего мужа порядка шести миллионов рублей. Сама Климова пока не дает никаких комментариев относительно ситуации. При этом актер в комментарии KP.RU подчеркнул, что ему неизвестно ни о какой задолженности.

Накануне появилась информация, что сумма долга актера Игоря Петренко по алиментам на сыновей Матвея и Корнея превысила отметку в 360 тысяч рублей. Об этом стало известно из данных портала Федеральной службы судебных приставов. После развода актер оставил супруге квартиру в Москве и своевременно платил алименты. Однако в последнее время выплаты приостановились.

До этого сообщалось, что муж Маргариты Грачевой, который отрубил ей руки в порыве ревности, отправил из колонии алименты. По словам женщины, выплаты на двоих общих детей осуществляются в размере восьми тысяч рублей.

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