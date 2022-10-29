Заболевшая МакSим отменила концерт в день выступления

«К сожалению, сегодня концерт в Нижнем Новгороде не состоится по причине ухудшения здоровья. О дате переноса я сообщу вам чуть позже. Билеты доступны к возврату, все купленные билеты будут актуальны на новую дату. Приношу извинения за причиненные неудобства», — обратилась к фанатам она.