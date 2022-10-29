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1 час назад

Заболевшая МакSим отменила концерт в день выступления

Газета.Ruиещё 5

Концерт певицы МакSим в Нижнем Новгороде отменен из-за проблем со здоровьем. Об этом заболевшая певица рассказала на своей официальной странице «ВКонтакте».

Заболевшая МакSим отменила концерт в день выступления
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Что именно заставило МакSим отменить концерт в день выступления, неизвестно.

«К сожалению, сегодня концерт в Нижнем Новгороде не состоится по причине ухудшения здоровья. О дате переноса я сообщу вам чуть позже. Билеты доступны к возврату, все купленные билеты будут актуальны на новую дату. Приношу извинения за причиненные неудобства», — обратилась к фанатам она.

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