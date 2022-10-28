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11 минут назад

Даня Милохин назвал стоимость аренды квартиры, которую превратил в бомжатник

Вечерняя Москва

Блогер Даня Милохин платил за аренду трехкомнатной квартиры в Москве более 200 тысяч рублей. В ней он проживал со своим другом.

Даня Милохин назвал стоимость аренды квартиры, которую превратил в бомжатник
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Платил 210 тысяч рублей в месяц. Хотел купить свое жилье. Но когда Аня Покров (подруга Милохина — прим. «ВМ») купила квартиру, я передумал приобретать недвижимость, — рассказал блогер.

Беспорядком в элитной квартире Милохина был шокирован комик Гурам Амарян, который побывал у него в гостях.

— По-моему, Даня приютил какого-то бомжа. Что это такое? Почему такая подушка? Что делаете с ней? Вы здесь всей комнатой попу вытираете? Кровать — полное дерьмо. Говорят, нельзя в одежде и обуви на кровать ложиться. Сюда даже в одежде нельзя. Как вы здесь спите? — приводит слова юмориста «Стархит».

25 октября стало известно, что Милохин покинул шоу «Ледниковый период». Причиной ухода с проекта, по словам юноши, стали общая усталость от съемок и отсутствие сил.

Он также добавил, что не видит смысла в своем дальнейшем участии в проекте, посвященном фигурному катанию. Милохин уточнил, что не хотел подводить никого из участников и организаторов «Ледникового периода».

Хореограф и продюсер проекта «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал подробности ухода Милохина из шоу.

Шоу-бизнес,Илья Авербух,
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