Даня Милохин назвал стоимость аренды квартиры, которую превратил в бомжатник

— По-моему, Даня приютил какого-то бомжа. Что это такое? Почему такая подушка? Что делаете с ней? Вы здесь всей комнатой попу вытираете? Кровать — полное дерьмо. Говорят, нельзя в одежде и обуви на кровать ложиться. Сюда даже в одежде нельзя. Как вы здесь спите? — приводит слова юмориста «Стархит».