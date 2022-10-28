В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
31 минуту назад

Жена Петросяна заявила, что россияне не простят уехавшую из России Пугачеву

Газета.Ru

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскритиковала уехавших из России артистов. Своим мнением она поделилась в социальных сетях.

Жена Петросяна: россияне не простят уехавшую Пугачеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Брухунова заявила, что уехавшие из России артисты вызывают у нее "чувство брезгливого пренебрежения". Поклонница спросила мнение жены юмориста о певице Алле Пугачевой, которая поддержала своего мужа Максима Галкина после критики спецоперации на Украине.

По мнению Брухуновой, россияне не простят артистку, даже если она пересмотрит свои политические взгляды. Супруга комика отметила, что жители России не забудут ее высказывания.

"Русские долго терпят, но никогда не забывают. Почитайте сообщения, оставленные Аллой Борисовной на своей страничке", - заявила Брухунова.

Она добавила, что никому не навязывает свое мнение, но свободно его высказывает в своем личном блоге.

«Были холопами, стали рабами»: Пугачева сделала заявление из-за границы

Ранее певица Лолита Милявская призвала остановить травлю уехавшей из России Пугачевой.

Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,Лолита Милявская,Максим Галкин,Алла Пугачева,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители