Жена Петросяна: россияне не простят уехавшую Пугачеву

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскритиковала уехавших из России артистов. Своим мнением она поделилась в социальных сетях.

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Брухунова заявила, что уехавшие из России артисты вызывают у нее "чувство брезгливого пренебрежения". Поклонница спросила мнение жены юмориста о певице Алле Пугачевой, которая поддержала своего мужа Максима Галкина после критики спецоперации на Украине.

По мнению Брухуновой, россияне не простят артистку, даже если она пересмотрит свои политические взгляды. Супруга комика отметила, что жители России не забудут ее высказывания.

"Русские долго терпят, но никогда не забывают. Почитайте сообщения, оставленные Аллой Борисовной на своей страничке", - заявила Брухунова.

Она добавила, что никому не навязывает свое мнение, но свободно его высказывает в своем личном блоге.