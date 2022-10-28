Веденеева рассказала о проблемах с заграничной недвижимостью

Телеведущая Татьяна Веденеева столкнулась с проблемами со своей недвижимостью в Латвии и Франции. Как сообщает «МК», после введения санкций на фоне спецоперации на Украине знаменитость потеряла возможность оплачивать коммунальные платежи за свое заграничное жилье.
«В Латвии у меня наследственная квартира, я за нее ничего не платила. Жилье во Франции мне подарил муж. У меня есть счет: пока деньги там не закончились, я могу оплачивать коммуналку за эти две квартиры. Когда закончатся средства, возникнет большой вопрос: что делать дальше?» — посетовала Веденеева.
Ведущая отметила, что не сможет в ближайшее время поехать за границу для пополнения счета. Продавать заграничные объекты Веденеева не хочет, надеясь, что ситуация с санкциями рано или поздно разрешится.
Отдельно ведущая опровергла, что наличие квартир за границей — «олигархическая схема». По ее словам, в конце 90-х годов купить недвижимость на главной набережной в Ницце было гораздо дешевле, чем в Москве, а потому она есть у большого количества россиян.