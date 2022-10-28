Веденеева рассказала о проблемах с заграничной недвижимостью

«В Латвии у меня наследственная квартира, я за нее ничего не платила. Жилье во Франции мне подарил муж. У меня есть счет: пока деньги там не закончились, я могу оплачивать коммуналку за эти две квартиры. Когда закончатся средства, возникнет большой вопрос: что делать дальше?» — посетовала Веденеева.