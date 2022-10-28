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6 минут назад

Певица Ольга Орлова раскрыла правду о беременности покойной Жанны Фриске

Слово и Дело

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова раскрыла шокирующую правду о беременности покойной подруги Жанны Фриске.

Певица Ольга Орлова раскрыла правду о беременности Жанны Фриске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фриске скончалась от онкологического заболевания в 2015 году. Сообщалось, что артистка серьезно заболела якобы после процедуры искусственного оплодотворения. Поклонники, узнав о беременности Орловой, заподозрили ее в использовании ЭКО. Фанаты поспешили напомнить, к чему данная процедура привела в случае ее подруги.

«Вы там пишите, что все произошло после ЭКО. Я вас смею заверить, Жанна ЭКО не делала. У нее была естественная беременность», — ответила вокалистка на подозрения поклонников.

В ноябре Орлова отметит юбилей. Ей будет 45 лет.

Шоу-бизнес,Ольга Орлова,Жанна Фриске,
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