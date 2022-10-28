Певица Ольга Орлова раскрыла правду о беременности Жанны Фриске

Фриске скончалась от онкологического заболевания в 2015 году. Сообщалось, что артистка серьезно заболела якобы после процедуры искусственного оплодотворения. Поклонники, узнав о беременности Орловой, заподозрили ее в использовании ЭКО. Фанаты поспешили напомнить, к чему данная процедура привела в случае ее подруги.