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9 минут назад

Дочь Заворотнюк уехала из России

Елена Прошина

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 26-летняя Анна Стрюкова, улетела из России в Азербайджан. Девушка уехала отдыхать со своим женихом. Об этом пишет «Газета.ру».

Дочь Заворотнюк уехала из России
Фото: соцсетисоцсети

«Впервые в Баку, пока живем в старом городе, очень красивая архитектура, люблю такую эстетику. Погода классная: солнышко и очень тепло», — написала модель в соцсетях.

Анастасия уехала в Азербайджан со своим женихом, личность которого она не раскрывает. Известно, что пара познакомилась шесть лет назад во время учебы в Нью-Йорке. В 2021 году мужчина сделал Стрюковой предложение, о чем она сообщила подписчикам в соцсетях. Однако дата свадьбы до сих пор не назначена.

Напомним, у Анастасии Заворотнюк трое детей. Также у ее есть 22-летний сын Майкл от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. У актрисы также растет 4-летняя дочь Мила от фигуриста Петра Чернышева.

Шоу-бизнес,Дмитрий Стрюков,Петр Чернышев,Анастасия Заворотнюк,
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