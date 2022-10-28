Дочь Заворотнюк уехала из России

«Впервые в Баку, пока живем в старом городе, очень красивая архитектура, люблю такую эстетику. Погода классная: солнышко и очень тепло», — написала модель в соцсетях.

Анастасия уехала в Азербайджан со своим женихом, личность которого она не раскрывает. Известно, что пара познакомилась шесть лет назад во время учебы в Нью-Йорке. В 2021 году мужчина сделал Стрюковой предложение, о чем она сообщила подписчикам в соцсетях. Однако дата свадьбы до сих пор не назначена.