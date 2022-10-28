"Прошу прощения": Земфира назвала ошибкой пост о Гордеевой

Певица Земфира извинилась за свой пост о журналистке Катерине Гордеевой. Звезда призналась, что совершила ошибку. Об этом пишет «Газета.ру».

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Ранее Земфира написала нелицеприятный пост о журналистке Катерине Гордеевой, признанной в РФ иноагентом. Певица назвала ее YouTube-канал «говном», а саму ее скучным и непрофессиональным журналистом. Она уточнила, что ей никогда не нравились «эти оленьи глаза и бесхребетная позиция».

Однако после Земфира признала, что пост с критикой был ошибкой и попросила прощения у Гордеевой.

«Да, этот пост — ошибка. Не стоило публично. Прошу у всех прощения», — написала звезда.