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55 минут назад

Земфира извинилась за пост о Гордеевой

Елена Прошина

Певица Земфира извинилась за свой пост о журналистке Катерине Гордеевой. Звезда призналась, что совершила ошибку. Об этом пишет «Газета.ру».

"Прошу прощения": Земфира назвала ошибкой пост о Гордеевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Земфира написала нелицеприятный пост о журналистке Катерине Гордеевой, признанной в РФ иноагентом. Певица назвала ее YouTube-канал «говном», а саму ее скучным и непрофессиональным журналистом. Она уточнила, что ей никогда не нравились «эти оленьи глаза и бесхребетная позиция».

Однако после Земфира признала, что пост с критикой был ошибкой и попросила прощения у Гордеевой.

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«Да, этот пост — ошибка. Не стоило публично. Прошу у всех прощения», — написала звезда.

Напомним, скандал разразился после интервью Гордеевой модели-трансгендера Натальи Максимовой, которая призналась, что долгие годы состояла с Ренатой Литвиновой в «абьюзивных отношениях». Позднее режиссер заявила, что подает в суд на модель.

Шоу-бизнес,Катерина Гордеева,Рената Литвинова,
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