"Прошу прощения": Земфира назвала ошибкой пост о Гордеевой

Певица Земфира извинилась за свой пост о журналистке Катерине Гордеевой. Звезда призналась, что совершила ошибку. Об этом пишет «Газета.ру».
Ранее Земфира написала нелицеприятный пост о журналистке Катерине Гордеевой, признанной в РФ иноагентом. Певица назвала ее YouTube-канал «говном», а саму ее скучным и непрофессиональным журналистом. Она уточнила, что ей никогда не нравились «эти оленьи глаза и бесхребетная позиция».
Однако после Земфира признала, что пост с критикой был ошибкой и попросила прощения у Гордеевой.
«Да, этот пост — ошибка. Не стоило публично. Прошу у всех прощения», — написала звезда.
Напомним, скандал разразился после интервью Гордеевой модели-трансгендера Натальи Максимовой, которая призналась, что долгие годы состояла с Ренатой Литвиновой в «абьюзивных отношениях». Позднее режиссер заявила, что подает в суд на модель.