Агата Муцениеце стала членом жюри "Ледникового периода"

Актриса Агата Муцениеце в своем Instagram сообщила, что стала новым членом жюри шоу "Ледниковый период".
"Ну что, достопочтенное жюри "Ледникового периода" перед вами! Класс", - говорит артистка в личном блоге.
Она стала приглашенным членом жюри. В одном из прошлых сезонов Муцениеце выступала как участница проекта в паре с фигуристом Александром Энбертом. Помимо Муцениеце, судить участников будут Татьяна Навка, Виктор Васильев, Татьяна Тарасова, Ксения Алферова и Лянка Грыу. Новый выпуск "Ледникого периода" покажут 29 октября.
Ранее Илья Авербух рассказал о поисках нового партнера по проекту "Ледниковый период" для Евгении Медведевой после ухода Дани Милохина из проекта.