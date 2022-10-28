Агата Муцениеце стала членом жюри "Ледникового периода"

"Ну что, достопочтенное жюри "Ледникового периода" перед вами! Класс", - говорит артистка в личном блоге.

Она стала приглашенным членом жюри. В одном из прошлых сезонов Муцениеце выступала как участница проекта в паре с фигуристом Александром Энбертом. Помимо Муцениеце, судить участников будут Татьяна Навка, Виктор Васильев, Татьяна Тарасова, Ксения Алферова и Лянка Грыу. Новый выпуск "Ледникого периода" покажут 29 октября.