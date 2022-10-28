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12 минут назад

Агата Муцениеце стала членом жюри "Ледникового периода"

Газета.Ru

Актриса Агата Муцениеце в своем Instagram сообщила, что стала новым членом жюри шоу "Ледниковый период".

Агата Муцениеце стала членом жюри "Ледникового периода"
Фото: Пресс-служба more.tvПресс-служба more.tv

"Ну что, достопочтенное жюри "Ледникового периода" перед вами! Класс", - говорит артистка в личном блоге.

Она стала приглашенным членом жюри. В одном из прошлых сезонов Муцениеце выступала как участница проекта в паре с фигуристом Александром Энбертом. Помимо Муцениеце, судить участников будут Татьяна Навка, Виктор Васильев, Татьяна Тарасова, Ксения Алферова и Лянка Грыу. Новый выпуск "Ледникого периода" покажут 29 октября.

Ранее Илья Авербух рассказал о поисках нового партнера по проекту "Ледниковый период" для Евгении Медведевой после ухода Дани Милохина из проекта.

Шоу-бизнес,Евгения Медведева,Александр Энберт,Агата Муцениеце,Татьяна Тарасова,Илья Авербух,Ксения Алферова,Виктор Васильев,Татьяна Навка,
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