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1 час назад

Бывшая жена Майкла Джексона считает себя виновной в смерти музыканта

Вечерняя Москваиещё 1

Бывшая супруга иконы поп-музыки Майкла Джексона Дебби Роу считает, что она несет ответственность за смерть музыканта.

Бывшая жена Майкла Джексона считает себя виновной в смерти музыканта
Фото: Zoran Veselinovic / CC BY-SA 2.0Zoran Veselinovic / CC BY-SA 2.0

Поп-король скончался в 2009 году. Причиной его скоропостижной смерти стала передозировка обезболивающими препаратами, зависимость от которых страдал Джексон. Следователи обвинили в смерти знаменитости его лечащего врача Конрада Мюррея.

При этом бывшая жена музыканта уверена, что ответственность за трагедию может лежать и на ней, поскольку она могла предотвратить ее. По словам Дебби Роу, она была осведомлена о пагубной зависимости супруга. Из-за ее бездействия Майкл Джексон не отправился на лечение, призналась девушка в документальном фильме, который цитирует ФАН.

При этом многие фанаты легенды поп-музыки до сих пор не верят в трагическую смерть своего кумира. Некоторые придерживаются теории о том, что похороны знаменитости были инсценировкой, срежиссированной им самим.

Накануне американская журналистка Перл Джуниор рассказала о фактах, которые доказывают, что американский певец Майкл Джексон на самом деле жив.

Шоу-бизнес,Майкл Джексон,
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