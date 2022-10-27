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54 минуты назад

«Птица феникс вернется на Родину»: Ксения Бородина высказалась о ситуации с Собчак

Елена Прошина

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала ситуацию, в которую попала Ксения Собчак. Об этом сообщает издание «Суть событий».

«Птица феникс вернется на Родину»: Бородина о Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Бородиной, Собчак найдет способ уладить ситуацию и вернется обратно в Россию.

«Я думаю, что она как обычно вырулит и птица феникс вернётся на Родину», – сказала телеведущая.

Бородина также добавила, что не испытывает злорадства из-за того, что Собчак могла попасть в неприятности. Она уточнила, что ей, наоборот, грустно, что все так обернулось. Отдельно Бородина подчеркнула, что больше всего она волнуется за детей. Судя по слухам, сын Собчак остался в России.

Ранее коммерческий директор Ксении Собчак стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве через Telegram-каналы. По этому же делу предъявили обвинения и бывшему главреду журнала Tatler Ариану Романовскому. Сама Собчак, согласно имеющимся данным, уехала из России в Литву. Сообщается, что журналистка могла стать подозреваемой по делу о вымогательстве.

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