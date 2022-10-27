«Птица феникс вернется на Родину»: Бородина о Собчак

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала ситуацию, в которую попала Ксения Собчак. Об этом сообщает издание «Суть событий».

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По мнению Бородиной, Собчак найдет способ уладить ситуацию и вернется обратно в Россию.

«Я думаю, что она как обычно вырулит и птица феникс вернётся на Родину», – сказала телеведущая.

Бородина также добавила, что не испытывает злорадства из-за того, что Собчак могла попасть в неприятности. Она уточнила, что ей, наоборот, грустно, что все так обернулось. Отдельно Бородина подчеркнула, что больше всего она волнуется за детей. Судя по слухам, сын Собчак остался в России.