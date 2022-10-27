Павел Воля ответил на слухи о приостановке Comedy Club

Телеведущий Павел Воля опубликовал в своем Telegram-канале ролик, в котором показал закулисье съемок Comedy Club. Он пояснил, что работа над шоу продолжается.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что 27 октября, в четверг, в интернете получили вирусное распространение слухи о мнимом закрытии развлекательных программ на канале TNT из-за отъезда большого количества комиков за границу.

В ролике ведущий показал большой зал программы, заполненный зрителями. Он удивился тому, с каким вниманием люди смотрят на сцену.

«Сидят такие внимательные, смотрят», - пояснил он.

Кроме зала он показал закулисье, разнообразную съемочную технику. Также в кадр попали юмористка Марина Кравец и комик Тимур Батрутдинов.