В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
45 минут назад

Павел Воля ответил на слухи о приостановке Comedy Club

Илья Родин

Телеведущий Павел Воля опубликовал в своем Telegram-канале ролик, в котором показал закулисье съемок Comedy Club. Он пояснил, что работа над шоу продолжается.

Павел Воля ответил на слухи о приостановке Comedy Club
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что 27 октября, в четверг, в интернете получили вирусное распространение слухи о мнимом закрытии развлекательных программ на канале TNT из-за отъезда большого количества комиков за границу.

В ролике ведущий показал большой зал программы, заполненный зрителями. Он удивился тому, с каким вниманием люди смотрят на сцену.

«Сидят такие внимательные, смотрят», - пояснил он.

Кроме зала он показал закулисье, разнообразную съемочную технику. Также в кадр попали юмористка Марина Кравец и комик Тимур Батрутдинов.

Павел добавил, что все нужные люди на месте, работа продолжается, команда шоу снимает «новье».

Шоу-бизнес,Марина Кравец,Тимур Батрутдинов,Павел Воля,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители