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25 минут назад

Гулькина раскрыла детали отношений с молодым бодибилдером

Елена Прошина

Бывшая участница группы «Мираж» Наталия Гулькина в программе Пятого канала «Светская хроника» поделилась некоторыми подробностями своих отношений с молодым бодибилдером. Новым возлюбленным певицы стал Рамзес Тлякодугов, который младше ее на 13 лет.

Гулькина раскрыла детали отношений с молодым бодибилдером
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гулькина отметила, что познакомилась с бодибилдером на съемках клипа, в котором им пришлось играть возлюбленных. Вскоре их роман с экрана перешел в реальную жизнь. Певице нравится, что на ее избранника все женщины обращают внимание. По ее словам, в первую очередь он привлекает внимание своим телосложением «человека-горы», а во вторую — красотой.

На данный момент Гулькина уже успела познакомить Тлякодугова со своими детьми, которые ее выбор одобрили.

«Сказали: "Да, хороший, классный. Берем!"» — уточнила певица.

Несмотря на это Гулькина призналась, что сейчас практически не видится с возлюбленным из-за плотного гастрольного графика. Пара в основном переписывается и созванивается.

Шоу-бизнес,Наталия Гулькина,
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