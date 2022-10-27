Гулькина раскрыла детали отношений с молодым бодибилдером

Бывшая участница группы «Мираж» Наталия Гулькина в программе Пятого канала «Светская хроника» поделилась некоторыми подробностями своих отношений с молодым бодибилдером. Новым возлюбленным певицы стал Рамзес Тлякодугов, который младше ее на 13 лет.

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Гулькина отметила, что познакомилась с бодибилдером на съемках клипа, в котором им пришлось играть возлюбленных. Вскоре их роман с экрана перешел в реальную жизнь. Певице нравится, что на ее избранника все женщины обращают внимание. По ее словам, в первую очередь он привлекает внимание своим телосложением «человека-горы», а во вторую — красотой.

На данный момент Гулькина уже успела познакомить Тлякодугова со своими детьми, которые ее выбор одобрили.

«Сказали: "Да, хороший, классный. Берем!"» — уточнила певица.