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19 минут назад

Ксения Собчак заявила, что находится в большой беде

Слово и Делоиещё 2

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак на днях бежала из России. Благодаря израильскому паспорту ей удалось беспрепятственно пересечь границу с Литвой и обосноваться там. Отъезд светской львицы произошел на фоне возбуждения уголовного дела о вымогательстве, однако к Собчак никаких претензий предъявлено не было.

Собчак заявила, что находится в большой беде
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Собчак несколько дней сохраняла молчание о ситуации и своем побеге за границу, однако решила появиться в Сети. Телеведущая не стала скрывать, что оказалась не в самой привлекательной ситуации.

«Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер», – цитирует Собчак URA.RU.

Ксения также заметила, что ощутила на себе массу ненависти. Она не скрывает, что презирает людей, которые осуждают каждый ее поступок.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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