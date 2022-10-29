Собчак заявила, что находится в большой беде

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак на днях бежала из России. Благодаря израильскому паспорту ей удалось беспрепятственно пересечь границу с Литвой и обосноваться там. Отъезд светской львицы произошел на фоне возбуждения уголовного дела о вымогательстве, однако к Собчак никаких претензий предъявлено не было.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Собчак несколько дней сохраняла молчание о ситуации и своем побеге за границу, однако решила появиться в Сети. Телеведущая не стала скрывать, что оказалась не в самой привлекательной ситуации.

«Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер», – цитирует Собчак URA.RU.