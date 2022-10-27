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57 минут назад

Тина Канделаки выложила фото израильского паспорта Собчак

WomanHit.ru

Журналистка Ксения Собчак 24 октября покинула Россию и обосновалась в Литве. Эту информацию подтвердили власти страны, отметив, что знаменитость пересекла границу по израильскому паспорту.

Тина Канделаки выложила фото израильского паспорта Собчак
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Эта новость удивила публику, ведь ранее Собчак уверяла, что она не является гражданкой Израиля. А сейчас в своем блоге журналистка Тина Канделаки опубликовала снимки израильского паспорта Ксении.

Также Канделаки поделилась некоторыми высказываниями Собчак по этому поводу.

«Мир, который еще вчера был открытым и простым, стал опасным и непонятным. Особенно для нас, людей, у которых нет других паспортов, кроме российского, и нет других карточек, кроме карт российских банков, которые на сегодня уже нигде не работают» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — говорила Собчак в марте этого года.

По фото можно понять, что журналистка получила израильский паспорт 20 сентября 2022 года сроком на пять лет. «Как всегда за словами — ложь и ничего более», — отметила Тина.

Напомним, что в конце сентября в израильском посольстве видели Собчак вместе с мужем — режиссером Богомоловым, а также ее экс-супругом — актером Максимом Виторганом.

Сегодня появилась информация о том, что Богомолов проходит как свидетель по уголовному делу о вымогательстве, в котором подозревают и его жену. Отмечалось, что у режиссера забрали все средства связи и отключили интернет. Однако позже Константин опроверг это — он выложил фото с ноутбуком в руках, на экране которого видна часть новой пьесы знаменитости.

Шоу-бизнес,Тина Канделаки,Максим Виторган,Ксения Собчак,
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