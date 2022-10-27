Тина Канделаки выложила фото израильского паспорта Собчак

«Мир, который еще вчера был открытым и простым, стал опасным и непонятным. Особенно для нас, людей, у которых нет других паспортов, кроме российского, и нет других карточек, кроме карт российских банков, которые на сегодня уже нигде не работают» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — говорила Собчак в марте этого года.



По фото можно понять, что журналистка получила израильский паспорт 20 сентября 2022 года сроком на пять лет. «Как всегда за словами — ложь и ничего более», — отметила Тина.