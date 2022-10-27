«Не убегу точно»: Кучера заявил о готовности участвовать в СВО

Актер и телеведущий Оскар Кучера заявил, что готов отправиться на Украину с целью участия в военной спецоперации. В интервью «Комсомольской правде» он подчеркнул, что убегать «точно» не намерен.

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«А какой у меня вариант? Не убегу точно. Это же испанский стыд», — сказал Кучера.

Особенно позорной он посчитал ситуацию, которая образовалась на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на границе Армении с Россией после объявления в РФ частичной мобилизации. Там собирались очереди из россиян, которые чтобы пересечь КПП как можно быстрее даже начинали продавать свои машины. Этих людей Кучера назвал «предателями».

«Когда ты живешь здесь, делаешь бизнес, потом что-то случается, тебя страна призывает помочь, а ты бежишь — наверно, это предательство. Но самое большое предательство – это когда ты бежишь и гадишь…» — отметил актер.