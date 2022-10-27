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1 час назад

«Не убегу точно»: Кучера заявил о готовности участвовать в СВО

Елена Прошина

Актер и телеведущий Оскар Кучера заявил, что готов отправиться на Украину с целью участия в военной спецоперации. В интервью «Комсомольской правде» он подчеркнул, что убегать «точно» не намерен.

«Не убегу точно»: Кучера заявил о готовности участвовать в СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«А какой у меня вариант? Не убегу точно. Это же испанский стыд», — сказал Кучера.

Особенно позорной он посчитал ситуацию, которая образовалась на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на границе Армении с Россией после объявления в РФ частичной мобилизации. Там собирались очереди из россиян, которые чтобы пересечь КПП как можно быстрее даже начинали продавать свои машины. Этих людей Кучера назвал «предателями».

«Когда ты живешь здесь, делаешь бизнес, потом что-то случается, тебя страна призывает помочь, а ты бежишь — наверно, это предательство. Но самое большое предательство – это когда ты бежишь и гадишь…» — отметил актер.

Он считает, что те, кто решают уйти должны делать это «молча», чтобы потом иметь дело только со своей «совестью».

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