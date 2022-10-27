Витас объяснил инцидент в караоке

Певец Витас высказался по поводу инцидента, случившегося с ним в караоке-клубе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Певец рассказал, что в в ту ночь находился в караоке-клубе со своей женой и двумя знакомыми девушками. Бар работал после закрытия, так как один из гостей оплатил его работу, после чего попросил одну из подруг Витаса спеть песню.
«Получив отказ, он сказал: "Я же оплатил заведение, спойте песню, которую я хочу". Я вступил с ним в диалог, чтобы урегулировать ситуацию. Он узнал меня и вспомнил, что около десяти лет назад мы вместе пели с ним в этом караоке. Мы сфотографировались и разошлись по своим столам», – рассказал Витас.
Однако, по словам певца, на этом конфликт не закончился. Через какое-то время мужчина стал «негативно и пренебрежительно» отзываться о внешнем виде Витаса.
«Ссора стала разрастаться. Он стал звать на улицу разобраться по-мужски. Оценив наши габариты, я отказался. Конфликт перешел в стадию, где я почувствовал, что он может меня ударить, и применил перцовый баллончик», – вспоминает певец.
Витас также добавил, что не хотел причинить незнакомцу вред, а действовал из соображений самообороны.
Ранее стало известно, что из-за произошедшего в караоке-баре в отношении Витаса возбудили уголовное дело.