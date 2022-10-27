Витас объяснил инцидент в караоке

«Получив отказ, он сказал: "Я же оплатил заведение, спойте песню, которую я хочу". Я вступил с ним в диалог, чтобы урегулировать ситуацию. Он узнал меня и вспомнил, что около десяти лет назад мы вместе пели с ним в этом караоке. Мы сфотографировались и разошлись по своим столам», – рассказал Витас.