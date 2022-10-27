Муж Собчак Богомолов раскрыл свое местонахождение

Режиссер Константин Богомолов опроверг информацию о том, что он якобы не общается с «внешним миром» и отрезан от связи после обыска. В беседе с ТАСС он рассказал, что после слухов об обысках отправился на репетицию спектакля.

Фото: xenia_sobchak/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) xenia_sobchak/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

По словам Богомолова, он находится в Театре на Малой Бронной.

«Репетирую ввод в спектакль. Молодая артистка вводится сегодня. Разговариваю я сейчас с вами по своему номеру, и вы слышите мой голос. Могу сказать только одно: не нужно питаться слухами и верить слухам», — сказал он.