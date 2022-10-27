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20 минут назад

Муж Собчак Богомолов рассказал, где находится

Газета.Ruиещё 1

Режиссер Константин Богомолов опроверг информацию о том, что он якобы не общается с «внешним миром» и отрезан от связи после обыска. В беседе с ТАСС он рассказал, что после слухов об обысках отправился на репетицию спектакля.

Муж Собчак Богомолов раскрыл свое местонахождение
Фото: xenia_sobchak/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)xenia_sobchak/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

По словам Богомолова, он находится в Театре на Малой Бронной.

«Репетирую ввод в спектакль. Молодая артистка вводится сегодня. Разговариваю я сейчас с вами по своему номеру, и вы слышите мой голос. Могу сказать только одно: не нужно питаться слухами и верить слухам», — сказал он.

Богомолов отреагировал на сообщения об обысках

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы поместил коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского под арест до 24 декабря. Они подозреваются в вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По словам источников, Собчак также проходит по делу как подозреваемая. Телеведущая, по данным СМИ, уехала из России в Литву.

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