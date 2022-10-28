Волочкова сравнила уехавшую из России Собчак с крысой

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала информацию об отъезде журналистки Ксении Собчак в Литву. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездная пыль".

Фото: xenia_sobchak/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) xenia_sobchak/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Волочкова сравнила покинувшую Россию Собчак с крысой. Артистка назвала отъезд журналистки "бегством". По ее мнению, поведение Собчак - показатель того, что "что-то за ней есть".

"Я просто помню ситуацию, что ей много сходило с рук из-за ее связей и возможности с кем-то договариваться", - поделилась Волочкова.