Волочкова сравнила уехавшую из России Собчак с крысой

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала информацию об отъезде журналистки Ксении Собчак в Литву. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездная пыль".
Волочкова сравнила покинувшую Россию Собчак с крысой. Артистка назвала отъезд журналистки "бегством". По ее мнению, поведение Собчак - показатель того, что "что-то за ней есть".
"Я просто помню ситуацию, что ей много сходило с рук из-за ее связей и возможности с кем-то договариваться", - поделилась Волочкова.
Ранее СМИ сообщили, что Собчак покинула Россию и на данный момент находится в Литве. Бывшая коллега Собчак по "Дому-2" Ксения Бородина рассказала, что грустит в связи с отъездом журналистки.