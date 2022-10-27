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40 минут назад

Ани Лорак из-за санкций лишилась квартиры за полтора миллиона долларов

WomanHit.ru

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против некоторых украинских артистов. Среди них оказались певицы Ани Лорак, Анна Седокова, Таисия Повалий, ведущая Регина Тодоренко и другие.

Ани Лорак из-за санкций лишилась квартиры за полтора миллиона долларов
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Теперь эти знаменитости не смогут распоряжаться недвижимостью, которая находится у них на родине. Ани Лорак, соответственно, лишилась квартиры площадью 400 квадратных метров в центре Киева. Ее стоимость оценивается в полтора миллиона долларов.

А Таисия Повалий потеряла усадьбу и трехэтажный особняк. Судьба недвижимости исполнительницы неизвестна.

Шоу-бизнес,Таисия Повалий,Регина Тодоренко,Владимир Зеленский,Анна Седокова,
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