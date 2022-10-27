Ани Лорак из-за санкций лишилась квартиры за полтора миллиона долларов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против некоторых украинских артистов. Среди них оказались певицы Ани Лорак, Анна Седокова, Таисия Повалий, ведущая Регина Тодоренко и другие.
Теперь эти знаменитости не смогут распоряжаться недвижимостью, которая находится у них на родине. Ани Лорак, соответственно, лишилась квартиры площадью 400 квадратных метров в центре Киева. Ее стоимость оценивается в полтора миллиона долларов.
А Таисия Повалий потеряла усадьбу и трехэтажный особняк. Судьба недвижимости исполнительницы неизвестна.