Ани Лорак из-за санкций лишилась квартиры за полтора миллиона долларов

Теперь эти знаменитости не смогут распоряжаться недвижимостью, которая находится у них на родине. Ани Лорак, соответственно, лишилась квартиры площадью 400 квадратных метров в центре Киева. Ее стоимость оценивается в полтора миллиона долларов.