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1 час назад

«Бесхребетная позиция»: Земфира раскритиковала Гордееву

Никита Бородкин

Певица Земфира раскритиковала журналистку Катерину Гордееву (признана Минюстом иноагентом) после ее интервью с моделью Натальей Максимовой, которая ранее она работала ассистенткой актрисы Ренаты Литвиновой. Как сообщает StarHit, в соцсетях Земфира назвала позицию Гордеевой «бесхребетной», а еще повицу не устроили «оленьи глаза» журналистки.

«Бесхребетная позиция»: Земфира раскритиковала Гордееву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Писала лично, не ответила, побоялась или что — не знаю… Непрофессиональный, скучный журналист. Есть с чем сравнивать, это лишь мое мнение. И поймите, "оленьи глаза" — это не оценка внешности, это ощущение от передач этого журналиста», — написала Земфира.

Напомним, что в интервью Максимова рассказала, что состояла с Литвиновой в «абьюзивных отношениях». Модель утверждала, что долгие годы дружила с актрисой, однако в конце 2019 года она перестала с ней общаться и прекратила сотрудничество.

После этого Литвинова заявила, что подает в суд на экс-ассистентку. Иски касаются обмана доверия, нелегитимного распоряжения чужими средствами и клеветы. Она не стала уточнять, встречалась ли она с Максимовой, лишь отметив, что уволила ее с должности помощницы за ненадлежащее выполнение своей работы и воровство.

Шоу-бизнес,Катерина Гордеева,Рената Литвинова,
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