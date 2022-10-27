Певица Слава записала видео в поддержку российских военных

Певица Слава записала ролик для российских военных. Она выразила слова поддержки всем тем, кто находится в зоне спецоперации.

В ролике, опубликованном в соцсетях, Слава поблагодарила российских бойцов, отметив, что если бы не их сильное плечо, не было бы ничего хорошего в мире. Она призналась, что все надеются на их победу и скорое возвращение домой.