Соловьев припомнил Бузовой неудачный роман

Отметим, что в 2021 году Бузова конфликтовала с Соловьевым в медиапространстве. Тогда она обвинила ведущего в «абьюзинге» и оскорблении женщин, а также рассказала, что отказалась от предложения Соловьева посетить его шоу. В ответ журналист посоветовал ей найти психиатра, а также прошелся по ее вокальным и актерским данным, заявив, что Бузова не умеет петь и вести себя на сцене.