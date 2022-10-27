Соловьев припомнил Бузовой неудачный роман

Журналист Владимир Соловьев в эфире шоу «Полный контакт» решил высмеять неудачный эпизод личной жизни певицы Ольги Бузовой. Как пишет Teleprogramma.pro, журналист напомнил о романе бывшей ведущей «Дома-2» с одним из манекенщиков.
«Вся Ольга Бузова променяна на одну персоналию конкретную. Вся Оля Бузова для него не стоит этого выбора. Дожили, да», — сказал Соловьев.
Отметим, что в 2021 году Бузова конфликтовала с Соловьевым в медиапространстве. Тогда она обвинила ведущего в «абьюзинге» и оскорблении женщин, а также рассказала, что отказалась от предложения Соловьева посетить его шоу. В ответ журналист посоветовал ей найти психиатра, а также прошелся по ее вокальным и актерским данным, заявив, что Бузова не умеет петь и вести себя на сцене.
Ранее Соловьев раскритиковал в эфире своей программы Аллу Пугачеву. По мнению ведущего, Примадонна — предательница, и лучше ей никогда не возвращаться в Россию.