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27 минут назад

Соловьев припомнил Бузовой неудачный роман

Никита Бородкин

Журналист Владимир Соловьев в эфире шоу «Полный контакт» решил высмеять неудачный эпизод личной жизни певицы Ольги Бузовой. Как пишет Teleprogramma.pro, журналист напомнил о романе бывшей ведущей «Дома-2» с одним из манекенщиков.

Соловьев припомнил Бузовой неудачный роман
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вся Ольга Бузова променяна на одну персоналию конкретную. Вся Оля Бузова для него не стоит этого выбора. Дожили, да», — сказал Соловьев.

Отметим, что в 2021 году Бузова конфликтовала с Соловьевым в медиапространстве. Тогда она обвинила ведущего в «абьюзинге» и оскорблении женщин, а также рассказала, что отказалась от предложения Соловьева посетить его шоу. В ответ журналист посоветовал ей найти психиатра, а также прошелся по ее вокальным и актерским данным, заявив, что Бузова не умеет петь и вести себя на сцене.

Ранее Соловьев раскритиковал в эфире своей программы Аллу Пугачеву. По мнению ведущего, Примадонна — предательница, и лучше ей никогда не возвращаться в Россию.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Владимир Соловьев,
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