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1 час назад

Поклонники сравнили Орбакайте с Бузовой

Газета.Ru

Певица и актриса Кристина Орбакайте поделилась кадрами с новой фотосессии. Видео с бэкстейджа она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Фотосессия проходила перед выходом третьего сезона сериала «Тест на беременность». Ради роли артистка кардинально сменила имидж. У ее героини темное каре, строгий костюм и очки. Некоторые поклонники заметили, что в новом образе музыкантка похожа на телеведущую Ольгу Бузову. Они пошутили, что Орбакайте в данном имидже словно «сестра-близнец» экс-участницы «Дома-2».

Ранее Бузова опровергла слухи о романе с женихом Анны Калашниковой Иваном Семеновым. Она уверила, что между ней и бизнесменом исключительно дружеские отношения.

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