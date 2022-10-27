Поклонники сравнили Орбакайте с Бузовой

Певица и актриса Кристина Орбакайте поделилась кадрами с новой фотосессии. Видео с бэкстейджа она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Фотосессия проходила перед выходом третьего сезона сериала «Тест на беременность». Ради роли артистка кардинально сменила имидж. У ее героини темное каре, строгий костюм и очки. Некоторые поклонники заметили, что в новом образе музыкантка похожа на телеведущую Ольгу Бузову. Они пошутили, что Орбакайте в данном имидже словно «сестра-близнец» экс-участницы «Дома-2».