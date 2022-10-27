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55 минут назад

Рианна выпустит первую за шесть лет песню

Lenta.ru

Барбадосская певица Рианна анонсировала новую песню Lift Me Up. Об этом сообщает Variety.

Рианна выпустит первую за шесть лет песню
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Композиция появится в качестве саундтрека к фильму «Черная пантера: Ваканда навсегда» и выйдет 28 октября, в пятницу, в преддверии премьеры картины, запланированной на 11 ноября. Отмечается, что Lift Me Up станет первой сольной песней, выпущенной Рианной за последние шесть лет. Так, свой последний трек Sledgehammer к фильму «Стартрек: Бесконечность» исполнительница записала в 2016 году. Она также выпускала совместные композиции с Фьючером (Selfish), N.E.R.D. (Lemon), DJ Khaled (Wild Thoughts), Кендриком Ламаром (Loyalty) и PartyNextDoor (Believe It).

Последний альбом Рианны Anti вышел в 2016 году. После его релиза Рианна приостановила свою сольную музыкальную карьеру, посвятив себя бизнесу. В 2017 году она основала косметический бренд Fenty Beauty, а позднее запустила линию нижнего белья Savage x Fenty. По итогам 2018 года восьмикратная обладательница «Грэмми» попала в рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира по версии журнала Forbes. В мае 2022 года у исполнительницы родился сын от рэпера A$AP Rocky.

Ранее сообщалось о том, что Рианна выступит на сцене впервые за пять лет. Уточнялось, что исполнительница даст концерт на Супербоуле-2023 12 февраля в американском штате Аризона.

Шоу-бизнес,Рианна,
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