Рианна выпустит первую за шесть лет песню

Барбадосская певица Рианна анонсировала новую песню Lift Me Up. Об этом сообщает Variety.

Композиция появится в качестве саундтрека к фильму «Черная пантера: Ваканда навсегда» и выйдет 28 октября, в пятницу, в преддверии премьеры картины, запланированной на 11 ноября. Отмечается, что Lift Me Up станет первой сольной песней, выпущенной Рианной за последние шесть лет. Так, свой последний трек Sledgehammer к фильму «Стартрек: Бесконечность» исполнительница записала в 2016 году. Она также выпускала совместные композиции с Фьючером (Selfish), N.E.R.D. (Lemon), DJ Khaled (Wild Thoughts), Кендриком Ламаром (Loyalty) и PartyNextDoor (Believe It).