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18 минут назад

Шахназаров предрек возвращение сбежавшей за границу Собчак

Слово и Делоиещё 4

Журналист Михаил Шахназаров прокомментировал скандал сучастием ведущей Ксении Собчак, которая, по некоторым данным, стала фигурантом уголовного дела о вымогательстве.

Шахназаров предрек возвращение сбежавшей за границу Собчак
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его мнению, «блондинка в шоколаде», сбежавшая за границу,вернется на родину. Со слов Шахназарова, это произойдет очень скоро.

«Скоро вернется в Россию. За извинениями. Еще и встретят с почестями», — написал он в своем Telegram-канале и предрек возвращение звезды.

Собчак покинула Россию вскоре после новостей о задержании своего коммерческого директора Кирилла Суханова. Мужчина стал подозреваемым по делу о вымогательстве в особо крупном размере.

Шоу-бизнес,Кирилл Суханов,Ксения Собчак,
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