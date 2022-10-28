Шахназаров предрек возвращение сбежавшей за границу Собчак

Журналист Михаил Шахназаров прокомментировал скандал сучастием ведущей Ксении Собчак, которая, по некоторым данным, стала фигурантом уголовного дела о вымогательстве.
По его мнению, «блондинка в шоколаде», сбежавшая за границу,вернется на родину. Со слов Шахназарова, это произойдет очень скоро.
«Скоро вернется в Россию. За извинениями. Еще и встретят с почестями», — написал он в своем Telegram-канале и предрек возвращение звезды.
Собчак покинула Россию вскоре после новостей о задержании своего коммерческого директора Кирилла Суханова. Мужчина стал подозреваемым по делу о вымогательстве в особо крупном размере.