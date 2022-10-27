Названа возможная замена Милохину на «Ледниковом периоде»

Партнером Евгении Медведевой на проекте «Ледниковый период» вместо блогера Дани Милохина может стать актер Антон Рогачев. Об этом сообщает издание Super.ru.

Напомним, что экстренные поиски нового партнера для Медведевой начались после того, как Милохин внезапно покинул шоу. Как рассказывал один из создателей проекта Илья Авербух, блогер уехал из страны на следующий день после вечерней тренировки, на которой для пары поставили все номера к новому выпуску. Ранее сообщалось, что заменой может стать актер Алексей Лукин.

По данным источника издания, накануне на тренировочной площадке заметили 21-летнего Рогачева, который оживленно беседовал Авербухом. Отмечается, что на льду актер держится уверенней Лукина, а внешностью похож на Милохина.