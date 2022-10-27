В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
17 минут назад

Названа возможная замена Милохину на «Ледниковом периоде»

Никита Бородкин

Партнером Евгении Медведевой на проекте «Ледниковый период» вместо блогера Дани Милохина может стать актер Антон Рогачев. Об этом сообщает издание Super.ru.

Названа возможная замена Милохину на «Ледниковом периоде»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что экстренные поиски нового партнера для Медведевой начались после того, как Милохин внезапно покинул шоу. Как рассказывал один из создателей проекта Илья Авербух, блогер уехал из страны на следующий день после вечерней тренировки, на которой для пары поставили все номера к новому выпуску. Ранее сообщалось, что заменой может стать актер Алексей Лукин.

Дане Милохину грозит крупный штраф за уход из "Ледникового периода"

По данным источника издания, накануне на тренировочной площадке заметили 21-летнего Рогачева, который оживленно беседовал Авербухом. Отмечается, что на льду актер держится уверенней Лукина, а внешностью похож на Милохина.

Медведева и Милохин в прошлом сезоне «Ледникового периода» паре удалось занять третье место, а также выиграть приз зрительских симпатий. В этом году блогер и фигуристка успели появиться в двух выпусках шоу.

Шоу-бизнес,Алексей Лукин,Евгения Медведева,Илья Авербух,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители