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20 минут назад

Адвокат разъяснил правила депортации при решении Латвии выслать Собчак

Lenta.ru

Если власти Латвии примут решение о том, что не готовы оставить журналистку Ксению Собчак в стране из соображений безопасности, она будет депортирована в одну из стран, гражданкой которых является. Правила этого процесса в разговоре с «Лентой.ру» разъяснил адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

Адвокат: Латвия может депортировать Собчак в Израиль
Фото: ТАССТАСС

Таким образом журналистку могут выслать либо в Россию, либо в Израиль. Решать, в какую страну депортировать Собчак, будет решать именно Латвия, подчеркнул Карабанов.

Литва проверит Собчак на угрозу нацбезопасности

«Возможно, власти могут учесть ее пожелания. Кроме того, если у нее и правда есть израильский паспорт, посольство этой страны может подключиться к процедуре и настоять на том, чтоб их гражданку депортировали именно в Израиль», — допустил правозащитник.

Ранее сообщалось, что Собчак заметили при пересечении пешком границы Белоруссии и Литвы. На территорию прибалтийского государства она попала как гражданка Израиля.

О том, что Собчак попала в число подозреваемых по делу о вымогательстве, стало известно 26 октября. Фигурантами этого же дела стали ее коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский.

Шоу-бизнес,Кирилл Суханов,Александр Карабанов,Ксения Собчак,
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