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1 час назад

Стала известна дата выхода мемуаров принца Гарри

Газета.Ru

Долгожданные мемуары принца Гарри выйдут в свет в январе 2023 года. Об этом сообщает Page Six.

Книга мемуаров принца Гарри должна была выйти в ноябре 2022 года, но из-за смерти Елизаветы II ее выход был отложен на неопределенное время. Вчера в СМИ появилась информация, что мемуары принца получили новую дату выхода.

«После нескольких месяцев спекуляций книга получила новую дату публикации – 10 января 2023 года», — говорится в заявлении представителей издательства.

В конце сентября королевский писатель Том Боуэр, автор книги «Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами», рассказал журналистам, что герцог Сассекский хочет внести изменения в содержание своей книги, поскольку на фоне смерти Елизаветы II некоторые его высказывания могут показаться бестактными. Писатель добавил, что будущая книга Гарри – это «бомба замедленного действия» для членов королевской семьи.

Ожидается, что в мемуарах Гарри расскажет о своем детстве, поделится воспоминаниями о принцессе Диане и о разводе родителей, а также напишет об отношениях с отцом Чарльзом, братом Уильямом и мачехой Камиллой.

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