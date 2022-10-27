Стала известна дата выхода мемуаров принца Гарри

Долгожданные мемуары принца Гарри выйдут в свет в январе 2023 года. Об этом сообщает Page Six.

Книга мемуаров принца Гарри должна была выйти в ноябре 2022 года, но из-за смерти Елизаветы II ее выход был отложен на неопределенное время. Вчера в СМИ появилась информация, что мемуары принца получили новую дату выхода.

«После нескольких месяцев спекуляций книга получила новую дату публикации – 10 января 2023 года», — говорится в заявлении представителей издательства.

В конце сентября королевский писатель Том Боуэр, автор книги «Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами», рассказал журналистам, что герцог Сассекский хочет внести изменения в содержание своей книги, поскольку на фоне смерти Елизаветы II некоторые его высказывания могут показаться бестактными. Писатель добавил, что будущая книга Гарри – это «бомба замедленного действия» для членов королевской семьи.