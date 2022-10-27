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1 час назад

YouTube заблокировал Вику Цыганову после выхода новой песни

Газета.Ru

Певица Вика Цыганова была заблокирована на видеохостинге YouTube незадолго после публикации новой композиции «Вагнер». Об этом ее супруг Вадим Цыганов сообщил в беседе с Prozvezd.info.

YouTube заблокировал Вику Цыганову после выхода новой песни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За несколько часов после публикации видеоклип на песню набрал около 10 млн просмотров, однако после этого был заблокирован на платформе.

«Уже не в первый раз блокируют. Но просмотры все равно растут, люди сами делают клип на аудио дорожку. Американцам понравился клип, что можно почитать в комментариях», — рассказал муж артистки.

Цыганов объяснил, что композиция «Вагнер» представляет собой рассказ «о глубоком покаянии». Он написал песню для супруги и признался, что работа над ней давалась нелегко.

«Я вымаливал эту песню, она тяжело рождалась, три года ничего не писал», — рассказал супруг певицы.

Шоу-бизнес,Вадим Цыганов,Вика Цыганова,
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