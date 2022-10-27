YouTube заблокировал Вику Цыганову после выхода новой песни

Певица Вика Цыганова была заблокирована на видеохостинге YouTube незадолго после публикации новой композиции «Вагнер». Об этом ее супруг Вадим Цыганов сообщил в беседе с Prozvezd.info.

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За несколько часов после публикации видеоклип на песню набрал около 10 млн просмотров, однако после этого был заблокирован на платформе.

«Уже не в первый раз блокируют. Но просмотры все равно растут, люди сами делают клип на аудио дорожку. Американцам понравился клип, что можно почитать в комментариях», — рассказал муж артистки.

Цыганов объяснил, что композиция «Вагнер» представляет собой рассказ «о глубоком покаянии». Он написал песню для супруги и признался, что работа над ней давалась нелегко.