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44 минуты назад

Дана Борисова и Анастасия Волочкова устроили драку на шоу

Газета.Ru

Телеведущая Дана Борисова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала о взаимоотношениях с балериной Анастасией Волочковой.

Дана Борисова рассказала о драке с Волочковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам звезды, они с Волочковой «судились и скандалили». Также Борисова рассказала, что однажды устроила драку с артисткой.

«Даже слегка подрались в проекте «Новые русские сенсации», — поделилась она.

Борисова объяснила, что 2022 год стал непростым, и она решила примириться с Волочковой после конфликтов.

«Без всяких обид подошла, спросила, как дела, постаралась сказать какие-то добрые слова поддержки», — написала телеведущая в личном блоге.

Ранее Дана Борисова рассказала, что ей предложили заняться сексом за денежное вознаграждение.

Шоу-бизнес,Дана Борисова,
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