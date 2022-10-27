В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
12 минут назад

Восковую фигуру Канье Уэста убрали из музея мадам Тюссо

Газета.Ruиещё 2

Музей мадам Тюссо убрал из экспозиции восковую фигуру рэп-исполнителя и дизайнера Канье Уэста. Об этом сообщает Mirror.

Восковую фигуру Канье Уэста убрали из музея мадам Тюссо
Фото: ReutersReuters

Сотрудники лондонского музея мадам Тюссо убрали восковую фигуру Канье Уэста после того, как руководству стали поступать жалобы от гостей и посетителей.

«Восковая фигура Йе была убрана из экспозиции в наш архив. Каждый профиль заслуживает свое место в лондонском музее мадам Тюссо, и мы прислушиваемся к мнению наших гостей и публики о том, кого они хотят увидеть», — сказал представитель музея мадам Тюссо.

Восковая фигура Канье Уэста появилась в лондонском музее мадам Тюссо в 2015 году вместе с восковой фигурой Ким Кардашьян, которая в те годы была супругой рэпера.

«Отмена» Канье Уэста началась после его расистских и антисемитских высказываний. За последние пару недель от сотрудничества с Йе отказались компании adidas, Gap и Balenciaga.

Шоу-бизнес,Ким Кардашьян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители