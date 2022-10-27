Восковую фигуру Канье Уэста убрали из музея мадам Тюссо

Музей мадам Тюссо убрал из экспозиции восковую фигуру рэп-исполнителя и дизайнера Канье Уэста. Об этом сообщает Mirror.
Сотрудники лондонского музея мадам Тюссо убрали восковую фигуру Канье Уэста после того, как руководству стали поступать жалобы от гостей и посетителей.
«Восковая фигура Йе была убрана из экспозиции в наш архив. Каждый профиль заслуживает свое место в лондонском музее мадам Тюссо, и мы прислушиваемся к мнению наших гостей и публики о том, кого они хотят увидеть», — сказал представитель музея мадам Тюссо.
Восковая фигура Канье Уэста появилась в лондонском музее мадам Тюссо в 2015 году вместе с восковой фигурой Ким Кардашьян, которая в те годы была супругой рэпера.
«Отмена» Канье Уэста началась после его расистских и антисемитских высказываний. За последние пару недель от сотрудничества с Йе отказались компании adidas, Gap и Balenciaga.