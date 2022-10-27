Восковую фигуру Канье Уэста убрали из музея мадам Тюссо

«Восковая фигура Йе была убрана из экспозиции в наш архив. Каждый профиль заслуживает свое место в лондонском музее мадам Тюссо, и мы прислушиваемся к мнению наших гостей и публики о том, кого они хотят увидеть», — сказал представитель музея мадам Тюссо.