Асмус выложила фотографию с новым возлюбленным

Таким образом, Асмус подтвердила давно ходившие слухи о её отношениях с актёром. После расставания с комиком Гариком Харламовым актриса какое-то время жила без отношений и много времени уделяла карьере. Но в прошлом году она призналась, что у неё появился новый роман – тогда поклонники практически сразу предположили, что речь шла о Евдокимове.