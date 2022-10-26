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11 минут назад

Асмус выложила фотографию с новым возлюбленным

Елена Прошина

Актриса Кристина Асмус выложила фотографии со своим новым возлюбленным. Им оказался актер Роман Евдокимов. Об этом сообщает WomanHit.ru.

Асмус выложила фотографию с новым возлюбленным
Фото: ТАССТАСС

Таким образом, Асмус подтвердила давно ходившие слухи о её отношениях с актёром. После расставания с комиком Гариком Харламовым актриса какое-то время жила без отношений и много времени уделяла карьере. Но в прошлом году она призналась, что у неё появился новый роман – тогда поклонники практически сразу предположили, что речь шла о Евдокимове.

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Ранее Тверской суд Москвы рассмотрел административное дело по обвинению Кристина Асмус в возможной дискредитации вооружённых сил России.

Шоу-бизнес,Роман Евдокимов,Гарик Харламов,Кристина Асмус,
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