В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
1 час назад

Блогерша Миро обвинила Волочкову в завышенной самооценке

Газета.Ru

Блогерша Лена Миро прокомментировала участие балерины Анастасии Волочковой в шоу «Маска. Танцы». Своим мнением она поделилась в личном блоге на LiveJournal.

Блогерша Миро обвинила Волочкову в завышенной самооценке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Миро обвинила артистку в слишком высоком мнении о себе. По ее словам, самооценка очень важна, но «не до такой степени».

«Тяжело, наверное, идти по жизни такой уникальной. На уникальных ногах. Пришла в телевизор — думала, тут оценят. Но — нет почему-то. А ведь была украшением шоу!» — написала Миро.

Ранее Волочкова заявила, что вылетела из шоу «Маска. Танцы» из-за «серости» других участников. Балерина скрывалась за маской Совы. Артистка добавила, что ее угадали по «уникальным ногам».

Шоу-бизнес,Лена Миро,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители