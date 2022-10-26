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24 минуты назад

«Стыдно так жить»: дом Чуриковой возмутил россиян

Никита Бородкин

Роскошный особняк актрисы Инны Чуриковой и ее супруга режиссера Глеба Панфилова, вызвал возмущение у россиян. Как сообщат sportkp.ru, зрители передачи «Идеальный ремонт», в котором приняла участие пара, неоднозначно восприняли облик дорогого дома.

«Стыдно так жить»: дом Чуриковой возмутил россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Супруги обратились в программу с просьбой помочь им облагородить дачную веранду и ландшафт вокруг здания. Сама Чурикова назвала их дом дворянской усадьбой 19 века постройки. Дизайнеры и рабочие передачи выполнили просьбу пары, в добавок создали специальную систему освещения. При этом общую атмосферу и убранство особняка удалось сохранить.

Чурикова после падения со сцены не может ходить

Россияне оказались возмущены особняком актрисы. Некоторые телезрители заявили, что Чуриковой не стоило выставлять его на всеобщее обозрение.

«Стыдно так жить в нищей стране», «Из грязи в князи», «У нас, если не воруешь или не продаешь свою совесть, то так жить не сможешь», — писали в комментариях к выпуску пользователи сети.

Шоу-бизнес,Глеб Панфилов,Инна Чурикова,
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