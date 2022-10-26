«Стыдно так жить»: дом Чуриковой возмутил россиян

Роскошный особняк актрисы Инны Чуриковой и ее супруга режиссера Глеба Панфилова, вызвал возмущение у россиян. Как сообщат sportkp.ru, зрители передачи «Идеальный ремонт», в котором приняла участие пара, неоднозначно восприняли облик дорогого дома.
Супруги обратились в программу с просьбой помочь им облагородить дачную веранду и ландшафт вокруг здания. Сама Чурикова назвала их дом дворянской усадьбой 19 века постройки. Дизайнеры и рабочие передачи выполнили просьбу пары, в добавок создали специальную систему освещения. При этом общую атмосферу и убранство особняка удалось сохранить.
Россияне оказались возмущены особняком актрисы. Некоторые телезрители заявили, что Чуриковой не стоило выставлять его на всеобщее обозрение.
«Стыдно так жить в нищей стране», «Из грязи в князи», «У нас, если не воруешь или не продаешь свою совесть, то так жить не сможешь», — писали в комментариях к выпуску пользователи сети.