Укупник объяснил отказ продавать квартиру в Юрмале

Певец объяснил, что в нынешней ситуацию очень сложно продавать что-либо как в Москве, так и за рубежом. Он добавил, что на данный момент живет и работает в столице России. «Я не думаю о том, что будет завтра. Я — человек, который живет сегодняшним днем. В народе же не зря говорят: «Будет день и будет пища», — рассказал Укупник.