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51 минуту назад

Укупник объяснил, почему не собирается продавать квартиру в Юрмале

Газета.Ru

Музыкант Аркадий Укупник сообщил, что слухи о его продаже квартиры в Юрмале не соответствуют действительности. Этим он поделился в беседе с mk.ru.

Укупник объяснил отказ продавать квартиру в Юрмале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певец объяснил, что в нынешней ситуацию очень сложно продавать что-либо как в Москве, так и за рубежом. Он добавил, что на данный момент живет и работает в столице России. «Я не думаю о том, что будет завтра. Я — человек, который живет сегодняшним днем. В народе же не зря говорят: «Будет день и будет пища», — рассказал Укупник.

По словам музыканта, он ездил на свою квартиру в Юрмале в этом году. Также артист надеется, что сможет посетить недвижимость в следующем.

Ранее Укупник рассказал, как музыкант Лев Лещенко посетил юбилей певицы Надежды Бабкиной.

Шоу-бизнес,Аркадий Укупник,Лев Лещенко,
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