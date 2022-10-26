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47 минут назад

СМИ: Доронину обманом сдали в дом престарелых

Никита Бородкин

Актрису Татьяну Доронину без ее согласия отправили в дом престарелых, сообщает портал Prozvezd. Издание ссылается на заявление близкого к артистке источника, который пожелал сохранить свое имя в тайне.

СМИ: Доронину обманом сдали в дом престарелых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне Дорониной исполнилось 89 лет. Актеры МХАТа имени Горького ждали, что народная артистка выйдет на связь, однако этого не произошло. Тогда в окружении актрисы сообщили, что она находится в санатории в Барвихе.

Однако, по слухам, на данный момент Доронину уже забрали оттуда. Источник уверяет, что ее отвезли в пансионат для пожилых людей. По ее словам, в актерской среде считают, что звезду обманом забрали из санатория, якобы для временного перевода в другой.

Соседка Дорониной также выразила уверенность в том, что артистка не хотела бы по своей воле оказаться в доме престарелых.

«Теперь я знаю, почему нужны дети. Даже не для того, чтобы ухаживали, а чтобы чужие люди не распоряжались твоей судьбой. Но детьми Тани были только ее актеры», — сказала она.

Отметим, что у Дорониной есть возможность оплатить себе сиделку, чтобы оставаться на своей даче в Барвихе или московской квартире на Фрунзенской набережной. Она почти 40 лет возглавляла МХАТ, а после того, как этот пост занял Эдуард Бояков, Дорониной предложили занять почетную должность президента театра.

Шоу-бизнес,Эдуард Бояков,Татьяна Доронина,
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