Еще одну песню Oxxxymiron призвали проверить на экстремизм

Лига безопасного интернета отправит в Генеральную прокуратуру официальное обращение с просьбой проверить на признаки экстремизма песню признанного иноагентом рэпера Oxxxymiron «Ойда». Об этом со ссылкой на директора лиги, члена Общественной палаты РФ Екатерину Мизулину пишет ТАСС.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал текст песни рэпера Oxxxymiron «Последний звонок» экстремистским. А Министерство юстиции России 8 октября включило Oxxxymiron в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Сегодня Екатерина Мизулина заявила, что еще одна песня Oxxxymiron – «Ойда» - также «требует признания экстремистской».

«Песня содержит призывы отделить Санкт-Петербург от России. Обращение в Генеральную прокуратуру Лига безопасного интернета направит сегодня», - пояснила она.

Также, по ее мнению, на причастность к организации экстремистской деятельности «по расколу России на почве межнациональной темы» необходимо проверить и самого музыканта.

После начала спецоперации на Украине Оксимирон уехал из страны и осудил действия российский властей. 16 сентября он опубликовал клип на трек «Ойда», в котором спел в разных локациях Санкт-Петербурга, таким образом заявив, что был в северной столице после своего отъезда из России.