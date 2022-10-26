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1 час назад

Брухунова рассказала правду о рождении сына от Петросяна

WomanHit.ru

Юморист Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова два года назад стали родителями. У знаменитостей появился на свет мальчик, которого назвали Ваганом. Однако о малыше общественность узнала спустя полгода после его рождения.

Брухунова рассказала о проблемах на пути к рождению сына
Фото: соцсетисоцсети

После этого стали ходить слухи о том, что Вагана выносила суррогатная мать. Некоторые пользователи Сети не поверили Брухуновой, что она смогла так тщательно скрывать свою беременность. Но жена юмориста уверяла, что рожала сама.

Сейчас Татьяна призналась, что в попытках стать матерью она столкнулась с серьезными проблемами. «Очень много женщин на этом пути сдаются. Разные бывают обстоятельства. И у меня были проблемы на пути к материнству. Очень большие, серьезные. Жуткие были сложности» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказала Брухунова.

Знаменитость призвала не сдаваться женщин, у которых есть сложности в зачатии и вынашивании ребенка.

«Господь все видит, и он обязательно подарит вам золотого, самого лучшего на свете малыша. Главное — ни на одну секундочку не сомневаться, просто верьте. Все обязательно будет!» — подчеркнула супруга Петросяна.

Также Татьяна рассказала о самом Вагане.

«Он два раза в неделю ходит в бассейн, занимается с преподавателем. Ему очень нравится плавать, нырять. И вообще на шестом занятии просто поплыл, что для меня было большим откровением. Я, несмотря на любовь к воде, очень плохо плаваю. В три года будут еще добавляться языки, потом физическая нагрузка. А сейчас Ваган ходит на королевскую гимнастику. Это такой пилатес для малышей», — поведала звезда.

Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
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