Брухунова рассказала о проблемах на пути к рождению сына

Юморист Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова два года назад стали родителями. У знаменитостей появился на свет мальчик, которого назвали Ваганом. Однако о малыше общественность узнала спустя полгода после его рождения.
После этого стали ходить слухи о том, что Вагана выносила суррогатная мать. Некоторые пользователи Сети не поверили Брухуновой, что она смогла так тщательно скрывать свою беременность. Но жена юмориста уверяла, что рожала сама.
Сейчас Татьяна призналась, что в попытках стать матерью она столкнулась с серьезными проблемами. «Очень много женщин на этом пути сдаются. Разные бывают обстоятельства. И у меня были проблемы на пути к материнству. Очень большие, серьезные. Жуткие были сложности» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказала Брухунова.
Знаменитость призвала не сдаваться женщин, у которых есть сложности в зачатии и вынашивании ребенка.
«Господь все видит, и он обязательно подарит вам золотого, самого лучшего на свете малыша. Главное — ни на одну секундочку не сомневаться, просто верьте. Все обязательно будет!» — подчеркнула супруга Петросяна.
Также Татьяна рассказала о самом Вагане.
«Он два раза в неделю ходит в бассейн, занимается с преподавателем. Ему очень нравится плавать, нырять. И вообще на шестом занятии просто поплыл, что для меня было большим откровением. Я, несмотря на любовь к воде, очень плохо плаваю. В три года будут еще добавляться языки, потом физическая нагрузка. А сейчас Ваган ходит на королевскую гимнастику. Это такой пилатес для малышей», — поведала звезда.