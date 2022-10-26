Брухунова рассказала о проблемах на пути к рождению сына

«Он два раза в неделю ходит в бассейн, занимается с преподавателем. Ему очень нравится плавать, нырять. И вообще на шестом занятии просто поплыл, что для меня было большим откровением. Я, несмотря на любовь к воде, очень плохо плаваю. В три года будут еще добавляться языки, потом физическая нагрузка. А сейчас Ваган ходит на королевскую гимнастику. Это такой пилатес для малышей», — поведала звезда.