Хаматова рассказала о первой попытке перебраться в Европу

«Какое-то время я жила в таком шпагате между Берлином и Москвой. С двумя маленькими детьми оказалось тяжело ездить на репетиции в Москву, возвращаться ночным рейсом на съемки в Берлин. Потом уезжать обратно в столицу России, оттуда на спектакли в Австрию. В тот момент я очень утомилась. Дети стали подрастать. Пока они были в корзинке, еще можно было в самолетах с ними справиться. А когда им 2-3 года — это уже тяжелее», — рассказала она.