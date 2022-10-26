Хаматова рассказала о первой попытке перебраться в Европу

Актриса Чулпан Хаматова, проживающая сейчас в Латвии, призналась, что несколько лет назад уже пыталась обосноваться в Европе. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
По словам звезды, когда ее дочери были маленькими, она разрывалась на три страны: Россию, Германию и Австрию. В то время актриса была очень востребована — играла в кино и спектаклях. Однако в какой-то момент поняла, что стоит сделать выбор.
«Какое-то время я жила в таком шпагате между Берлином и Москвой. С двумя маленькими детьми оказалось тяжело ездить на репетиции в Москву, возвращаться ночным рейсом на съемки в Берлин. Потом уезжать обратно в столицу России, оттуда на спектакли в Австрию. В тот момент я очень утомилась. Дети стали подрастать. Пока они были в корзинке, еще можно было в самолетах с ними справиться. А когда им 2-3 года — это уже тяжелее», — рассказала она.
В итоге Хаматова остановилась на России. По ее словам, в Германии на тот момент «было много запретов», а вот в Москве «абсолютная свобода», «можно высказываться на любые темы».
Напомним, сейчас Чулпан Хаматова живет в Латвии со своими дочерями Ариной и Асей. Актриса несколько лет назад купила особняке в экопоселке Риги.