Гуф отреагировал на интимное фото Айзы

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) заявил, что хотел бы «развидеть» интимное фото бывшей супруги Айзы-Лилуны Ай, которое она случайно выложила в соцсети. Об этом он сказал в новом выпуске шоу «Вопрос Ребром», опубликованном на YouTube-канале Gazgolder.

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«Мне захотелось это развидеть. Как будто этого не было», — заявил музыкант.

Баста, который выступает ведущим шоу, также заявил, что хотел бы никогда не видеть этого снимка.

Напомним, что Айза несколько раз публиковала в соцсетях кадры интимного характера. В мае она выложила видеоролик, в доктором снялась в обнаженном виде. Позднее блогер заявила, что разместила кадры в соцсетях случайно.