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22 минуты назад

Гуф отреагировал на интимное фото Айзы

Никита Бородкин

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) заявил, что хотел бы «развидеть» интимное фото бывшей супруги Айзы-Лилуны Ай, которое она случайно выложила в соцсети. Об этом он сказал в новом выпуске шоу «Вопрос Ребром», опубликованном на YouTube-канале Gazgolder.

Гуф отреагировал на интимное фото Айзы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне захотелось это развидеть. Как будто этого не было», — заявил музыкант.

Баста, который выступает ведущим шоу, также заявил, что хотел бы никогда не видеть этого снимка.

Напомним, что Айза несколько раз публиковала в соцсетях кадры интимного характера. В мае она выложила видеоролик, в доктором снялась в обнаженном виде. Позднее блогер заявила, что разместила кадры в соцсетях случайно.

Гуф и Айза состояли в браке пять лет — с 2008 по 2013 год. У бывших супругов есть сын Сэм, который продолжает жить с матерью. Сам Долматов 26 мая стал отцом во второй раз — его новая супруга Юлия Королева родила ему дочку Тину.

Шоу-бизнес,Гуф,
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